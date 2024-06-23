الرياضة

ثروت سويلم: مباراة القمة في موعدها.. وسيتم تطبيق اللائحة على الزمالك حال عدم المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، على أن مباراة القمة المصرية التي تجمع النادي بنظيره الزمالك، ستقام في موعدها ولا يوجد نية للتأجيل.

ثروت سويلم: مباراة القمة في موعدها.. وسيتم تطبيق اللائحة على الزمالك حال عدم المشاركة


وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: " والزمالك يوم 25 يونيو كما تم الإعلان من رابطة الأندية ".


وتابع: "حال عدم مشاركة الزمالك فى مباراة القمة سيتم تطبيق اللائحة بشكل طبيعي".


وأضاف: "الأهلي يلعب كل ثلاث أيام ولا يوجد أى اعتراض".

واختتم ثروت سويلم حديثه قائلًا: "أتمني من مسؤولو نادي الزمالك عدم وجود أزمة وجدول الدوري تم بكل شفافية ولا يوجد أى مجاملة لأحد ".
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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