نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي تفاصيل عقد ناتشو مع القادسية السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الإسباني ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، للتوقيع مع القادسية السعودي بعد انتهاء مسيرته الطويلة رفقة الفريق الملكي والتي استمرت لـ23 عامًا.

ناتشو يوقع مع القادسية لمدة عامين

أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن ناتشو سيغادر ريال مدريد بعد 23 عامًا بشكل رسمي.

وأشار رومانو إلى أنه ناتشو سيصبح لاعبًا في صفوف القادسية لمدة عامين، حيث يمتد عقده حتى صيف 2026.

ويوقع ناتشو، عقده مع القادسية بعد انتهائه من إجراء الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله لصفوف الفريق خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير فأن راتب الإسباني ناتشو فيرنانديز مع القادسية السعودي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو سنويًا لمدة عامين.

ودخلت إدارة القادسية، في مفاوضات جادة وحاسمة مع ناتشو خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقف صفقة انتقاله إلى الاتحاد.

وكان ناتشو الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، قد استقر على إنهاء مشواره داخل النادي الملكي بعد انتهاء عقده هذا الصيف.