نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف بين كولر وإدارة الأهلي حول مصير معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قراره بشأن ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

كولر يرفض تجديد عقد معلول

تعرض علي معلول، لإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: “مارسيل كولر يعشق علي معلول لكن هو يعشق نفسه وعمله في الأهلي أكثر من أي شيء آخر بكل تأكيد”.

وتابع شوبير: “كولر يعلم بغياب التونسي معلول لفترة طويلة ولن يلحق ببداية الموسم المقبل، لذلك طلب التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي جديد ليكون بديلا للاعب التونسي المصاب”.

وحول موقف إدارة الأهلي من تجديد معلول، قال: “كولر طلب ضم بديل للتونسي معلول ويكون لاعب أجنبي، لكن الإدارة وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب لديه النية لتجديد عقد اللاعب تقديرًا لعطاء اللاعب مع النادي”.