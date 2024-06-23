نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن هوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك وهي التي تجمع بينهما الثلاثاء القادم لحساب مباريات دوري نايل للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

طاقم حكام إسباني بقيادة مونييز يقود قمة الأهلي والزمالك

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور جاء فيه:" يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

يُذكر أن الزمالك سبق وأن أكد انسحابه من القمة بعد مطالبته بتحقيق 4 مطالب أبرزها عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني قبل استكمال لقاءات الدور الأول.