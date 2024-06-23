نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يصارع عمالقة أوروبا على ضم جوهرة إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتنافس نادي مانشستر يونايتد مع عمالقة أوروبا على التعاقد مع جوهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويشهد سوق الانتقالات الحالي، صراعًا شرسًا على التعاقد مع صفقات جديدة من قبل العديد من الأندية المهتمة بتدعيم صفوف فريقها في الموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يرصد برانثويت لتعزيز صفوفه

وفي هذا السياق أكدت التقارير الصحفية أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات جاراد برانثويت من صفوف نادي إيفرتون في فترة الإنتقالات الصيفية.

وشددت التقارير الصحفية على أن إدارة الشياطين الحمر قامت بتقديم عرض ثاني محسن لـ ممثلي برانثويت من أجل تعزيز صفوف الفريق من إيفرتون.

ويمتلك جاراد عقدًا مع العملاق الإنجليزي نادي إيفرتون والذي يمتد حتى صيف 2027 ويضعه نادي مانشستر يونايتد من أولوياته.

