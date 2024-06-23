نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا في ختام المجموعة الأولى لبطولة أمم أروبا يورو 2024. تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: جوشوا كيميتش - أنتونيو روديجير - جوناثان تاه - ماكسيميليان ميتلشتات خط الوسط: روبرت أندريتش - توني كروس - إلكاي جوندوجان خط الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز - فلوريان فيرتز وجاء تشكيل سويسرا كالتالي: حراسة المرمى: يان سومر خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز خط الوسط: سيلفان فيدمر - جرانيت تشاكا - ريمو فرولر - ميشيل أيبيشر خط الهجوم: ندوي دان - بريل إمبولو - فابيان رايدر