الرياضة

تشكيل مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا في ختام المجموعة الأولى لبطولة أمم أروبا يورو 2024.

تشكيل ألمانيا


حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - أنتونيو روديجير - جوناثان تاه - ماكسيميليان ميتلشتات

خط الوسط: روبرت أندريتش - توني كروس - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز - فلوريان فيرتز

وجاء تشكيل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: سيلفان فيدمر - جرانيت تشاكا - ريمو فرولر - ميشيل أيبيشر

خط الهجوم: ندوي دان - بريل إمبولو - فابيان رايدر

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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