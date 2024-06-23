نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من مدرب إسبانيا عن المقارنة بين لامين يامال وميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، عن مقارنة النجم الواعد لامين يامال بالأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي، وأسطورة برشلونة السابق.

مدرب إسبانيا: من الخطأ وضع لامين في مقارنة مع أي لاعب

قال دي لا فوينتي، عن التشابه بين لامين يامال وميسي: “أعتقد أنه من الخطأ وضع لامين في مقارنة مع أي لاعب وأفضل شيء هو أن تسود الحكمة والتواضع”.

وانتقل دي لا فوينتي، للحديث عن مواجهة إسبانيا وألبانيا، قائلًا: “لدينا الكثير غدًا لنقدمه ضد ألبانيا لأننا نريد الفوز في كل مباراة”.

وتابع: “نحن نفكر في الفوز فقط، وليس في تراكم البطاقات أو الإصابات المحتملة”.

ويستعد منتخب إسبانيا، لمواجهة ألبانيا يوم غدٍ الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” والتي تستضيفها ألمانيا.