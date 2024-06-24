رينارد يعلن موعد رحيله عن تدريب سيدات فرنسا.. والاتحاد النيجيري يترقب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني هيرفي رينارد، موعد انتهاء مهمته التدريبية مع منتخب فرنسا لكرة القدم “سيدات”.

رينارد يترك سيدات فرنسا بعد أولمبياد باريس

أكد رينارد في تصريحاته، اليوم الإثنين، أنه سيرحل عن تدريب سيدات منتخب فرنسا لكرة القدم بعد خوض دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”، في أغسطس المقبل.

فيما كشف موقع “ Africa Soccer” أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم يسعى للتعاقد مع هيرفي رينارد ليتولى مهمة تدريب “النسور” في المرحلة المقبلة.

وأشار الموقع النيجيري إلى أن هيرفي رينارد حريص على العودة للتدريب في إفريقيا مجددًا بعد نهاية تجربته مع سيدات فرنسا.

ونجح رينارد، في تجاربه الإفريقية السابقة فقد قاد زامبيا للفوز ببطولة كأس الأمم عام 2012، كما حقق نفس الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015 وكان مدربًا لمنتخب المغرب في كأس العالم 2018.

ويبحث الاتحاد النيجيري حاليًا عن مدرب جديد، بعد رحيل فينيدي جورج، ويعد رينارد هو الشخص المناسب لهذه المهمة نظرًا لخبرته ونجاحه في كرة القدم الإفريقية.