نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبدالقادر يساوم الأهلي للموافقة على طلبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل أزمة داخل النادي الأهلي بسبب أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

عبدالقادر يطالب بمساواته بـ إمام عاشور

قال شبانة عبر برنامجه الإذاعي على “شعبي إف إم”، أن لجنة التخطيط في الأهلي تواصلت مع مجلس الإدارة بشأن ملف تمديد عقد أحمد عبد القادر، بمساواته بالفئة الأولى مقابل 7 ملايين جنيه.

وأشار شبانة إلى أن أحمد عبد القادر فاجأ الجميع برفضه للعرض المقدم وطلب المساواة في القيمة المالية التي يتقاضاها زميله إمام عاشور، والتي تصل لـ15 مليون جنيه.

وواصل: “وكيل عبدالقادر أبلغ الأهلي بأن هناك عروض عديدة مقدمة بالفعل للاعب، للحصول على خدماته، وأن الراتب بمثابة جزء من المشكلات النفسية التي يعاني منها اللاعب”.