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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا، قبل قليل، عبر مركزها الإعلامي أكدت خلاله أن أحمد دياب رئيس الرابطة لم يعتذر للزمالك عن تصريحات ثروت سويلم، لكنه أكد أن ثروت سويلم خانه التوفيق في حديثه.

رابطة الأندية توضح موقفها من رحيل عامر حسين

كما نفت الرابطة في بيانها أن يكون أحمد دياب قد عرض على مسئولي الزمالك إقالة عامر حسين من الإشراف على إدارة المسابقات.

وأكد البيان أن رئيس رابطة الأندية عرض على الزمالك جدول الدوري وأكد أن ترتيب المباريات جاء بنفس السيمترية للأهلي والزمالك. كلاهما تأجل له ٧ مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

كما أكد أن الأهلي تأجلت له مباراتان إضافيتان بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، قرار اللعب من عدمه هو قرار مجلس إدارة الزمالك والرابطة ملتزمة باللائحة وتطبيق بنودها.

