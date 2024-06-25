نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 عروض خارجية للتعاقد مع نجم الأهلي.. وكولر يكشف موقفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن تلقى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عدة عروض خارجية للانتقال لإحداها خلال الموسم المقبل بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في كثير من مباريات الموسم الحالي لأسباب فنية.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: رضا سليم يمتلك أكثر من أربعة عروض خارجية أبرزها من الإمارات وقطر والسعودية والمغرب، بجانب تأكيدات من وكيل اللاعب برغبة أندية أوربية في دوريات غير كبرى ضم اللاعب المغربي.

وأشار محمد الليثى: مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لم يمانع في رحيل رضا سليم وأخطر مسئولو الأهلي بإمكانية الموافقة على رحيل اللاعب على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي أفضل منه.

غياب رضا سليم عن التشكيل الأساسي

يذكر أن رضا سليم لا يشارك مع النادي الأهلي في الفترة الماضية بصفة أساسية منذ عودته من الإصابة، حيث يعتمد عليه مارسيل كولر كبديل في بعض المباريات.

