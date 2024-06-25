نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبلغ الخطيب".. كولر يحدد بديل صفقة بلعيد هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حل العديد من الأزمات الأخيرة الخاصة بملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، رغبته في تدعيم خط الدفاع بشكل ضروري خلال الميركاتو القادم، بسبب الإصابات المتكررة بجانب احتمالية خوض محمد عبد المنعم تجربة احترافية في الموسم القادم.

- كولر يحدد بديل بلعيد

وفشل مسؤولي النادي الأهلي في حسم صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، بعد انتقاله الأخير من فريق اتحاد العاصمة إلى أحد أندية الدوري البلجيكي.

وكشفت مصادر عن وجود رغبة من المدرب السويسري، بالتعاقد مع المدافع الموهوب إياد العسقلاني، نجم فريق روستوف الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

على جانب آخر، اقترب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق نهائيا، خلال الميركاتو القادم.

