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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حالة من الغضب سيطرة على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال اجتماعه الاخير مع لجنة الكرة بسبب ضياع صفقة اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد والذي حول وجهته صوب الدوري البلجيكي.

شبانة: صفقة بلعيد تثير غضب كولر

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رفض كل الأسماء البديله التي عرضتها عليه اللجنة".



وأكد، إنه كان قد بنى تفكيره للموسم القادم على وجود الدولي الجزائري بعد التأكيدات السابقة للإدارة بحسم الصفقة وإنه يحتاج حاليا للبحث عن مدافع آخر بنفس المواصفات الفنية.