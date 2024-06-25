الرياضة

شبانة: صفقة بلعيد تثير غضب كولر

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حالة من الغضب سيطرة على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي خلال اجتماعه الاخير مع لجنة الكرة بسبب ضياع صفقة اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد والذي حول وجهته صوب الدوري البلجيكي.

شبانة: صفقة بلعيد تثير غضب كولر

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رفض كل الأسماء البديله التي عرضتها عليه اللجنة".


وأكد، إنه كان قد بنى تفكيره للموسم القادم على وجود الدولي الجزائري بعد التأكيدات السابقة للإدارة بحسم الصفقة وإنه يحتاج حاليا للبحث عن مدافع آخر بنفس المواصفات الفنية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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