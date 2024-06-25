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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي طرابزون التركي والمتواجد ضمن صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الاوليمبي.

جاء ذلك عقب موافقة اللاعب، وذلك بسبب حاجة النادي للاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

بعد موافقة تريزيجيه..طرابزون يرفض مشاركته في الاوليمبياد بسبب الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أولمبياد باريس في السادس والعشرين من يوليو القادم وحتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من منتخبات، إسبانيا والدومينكان، بجانب منتخب أوزبكستان

