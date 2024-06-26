منتخب الأرجنتين يتفوق على تشيلي بهدف نظيف في كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس كوبا أمريكا.

حيث انطلقت صافرة مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره تشيلي، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ودخل منتخب الأرجنتين مباراة تشيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاليافيكيو.

خط الوسط: جونزاليس، فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، فارجاس.

أحداث مباراة الأرجنتين ضد شيلي في كوبا أمريكا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين ضد شيلي، بسجال على الكرة بين المنتخبين، مع وجود ضغط هجومي لصالح المنتخب الأرجنتيني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين ضد شيلي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين، هدف التقدم في شباك منتخب تشيلي، في الدقيقة 88، بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى صدارة مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط، وتوقف منتخب تشيلي عند المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

