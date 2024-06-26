نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيراسي ينضم إلى بروسيا دورتموند في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت صحيفتان في جنوب ألمانيا اليوم الأربعاء، أن الغيني سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت انضم إلى بروسيا دورتموند.

سجل المهاجم الغيني 28 هدفًا في الدوري الألماني الموسم الماضي ليساعد فريقه على تحقيق مفاجأة كبيرة باحتلال المركز الثاني، لكن تعاقده يتضمن شرطًا يسمح له بالرحيل مقابل 18 مليون يورو (19 مليون دولار).



وأشارت صحيفتا شتوتغارتر ناخريشتن وشتوتغارتر تسايتونج أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قام بتفعيل الشرط الجزائي، ويبقى في المراحل النهائية من التوقيع مع دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا، وخامس الترتيب في الدوري الألماني بالموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن أندية ميلان وتشيلسي وآرسنال كانوا يسعون أيضًا للتعاقد مع ثائي هدافي الدوري الألماني بالموسم الماضي.

ويمثل رحيل غيراسي خسارة كبيرة لشتوتغارت الذي غادره المدافع هيروكي إيتو بالانتقال إلى بايرن ميونخ، ومهدد أيضًا برحيل المدافع الآخر فالديمار أنطون ليلحق بغيراسي في دورتموند.

وقال نادي شتوتغارت في وقت سابق إن هدفه في الموسم المقبل هو إنهاء الفريق مشواره بين المركزين التاسع والثاني عشر في الدوري الألماني