نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة أوروجواي وبوليفيا في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم اللاتينية مباراة أوروجواي وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا،2024 حيث يتنافس المنتخبان في المجموعة الثالثة بجانب الولايات المتحدة وبنما.

يحتل منتخب أوروجواي المركز الأول، والولايات المتحدة المركز الثاني، فيما يحتل منتخب بنما المركز الثالث وبوليفيا المركز الرابع.

موعد مباراة أوروجواي وبنما في كوبا أمريكا 2024

تُقام مباراة أوروجواي وبوليفيا يوم الجمعة 28 يونيو 2024 على ملعب ماتلايف ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024:

قناة Esport 3 الإسبانية: ترددها 11347، استقطابها أفقي H، معدل ترميزها 20858، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، عبر قمر هيسباسات 30 غربًا.

قناة L’Equipe TV الفرنسية: ترددها 12648، استقطابها عمودي V، معدل ترميزها 29500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، عبر قمر هيسباسات 30 غربًا.

قناة Sport Italia الإيطالية: ترددها 12341، استقطابها عمودي V، معدل ترميزها 31400، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، عبر قمر هيسباسات 30 غربًا1.