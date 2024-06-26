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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تركيا ضد التشيك مباشر دون تقطيع | اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تركيا ضد التشيك مباشر دون تقطيع | اليورو 2024.. يشهد ملعب "فولكسبارك" في ألمانيا مساء اليوم، المواجهة الحاسمة بين منتخبي التشيك وتركيا، في ختام منافسات المجموعة السادسة ببطولة يورو 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تركيا والتشيك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة تركيا والتشيك في بطولة يورو 2024

يدخل المنتخبان المباراة بدوافع مختلفة، حيث يسعى المنتخب التركي لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة من البرتغال، بينما يبحث المنتخب التشيكي عن انتصار يمنحه فرصة التأهل إلى دور الـ16 كأحد أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

تُعدّ هذه المباراة بمثابة "مباراة مصيرية" لكلا المنتخبين، حيث ستحدد من سيرافق البرتغال إلى الدور المقبل.

تتميز المباراة بأهميتها الكبيرة، حيث يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين، نظرًا لتقارب مستواهما وتطلعهما لتحقيق الفوز.

من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قبل مشجعي المنتخبين، الذين يتطلعون لرؤية منتخباتهم تحقق النصر والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة تركيا والتشيك في بطولة يورو 2024



تُقام مباراة منتخب التشيك ضد منتخب تركيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فولكسبارك" في مدينة هامبورغ الألمانية، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا والتشيك في اليورو 2024

تُنقل مباريات بطولة أمم أوروبا يورو 2024 حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وذلك عبر القنوات التالية:

beIN Sports FR HD 2: وهي قناة مفتوحة تبث المباريات باللغة الفرنسية.

beIN Sports HD 2 Max: وهي قناة مشفرة تبث المباريات باللغة العربية بجودة عالية.

beIN Sports Connect: وهي خدمة بث عبر الإنترنت تسمح بمشاهدة المباريات على مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

جدول الترددات

ترددات قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات يورو 2024:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز معدل الترميز الاستقطاب beIN Sports FR HD 2 نايل سات 11050 27500 6 أفقي beIN Sports HD 2 Max نايل سات 11050 27500 6 أفقي beIN Sports Connect - - - - -

تشكيل تركيا المتوقع ضد التشيك اليوم في يورو 2024

في حراسة المرمى: ألتاي بايندير

في خط الدفاع: فريدي كاديجلو، ساميت أكايدين، عبد الكريم بارداكسي، زكي شيليك.

في خط الوسط: هاكان كالهان أوغلو، جان أيهان، يونس أكجون، أوركون كوكو، كريم أكتورك أوغلو.

في خط الهجوم: باريش ألبير يلماز.

تشكيل التشيك المتوقع ضد تركيا في يورو 2024

حراسة المرمى: جيندريتش ستانيك.

في خط الدفاع: توماس هوليس، روبن هارناتش، لاديسلاف كريتشي.

في خط الوسط: فلاديمير كوفال، لوكاس بروفود، توماس سوتشيك، ديفيد يورسيك.

في خط الهجوم: باتريك شيك، آدم هولزيج، فاسلاف كيرني.

مجموعة منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا



ويقع المنتخب التركي في المجموعة السادسة بدور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، مع كلا من منتخبات التشيك، وجورجيا، بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي.