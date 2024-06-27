نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد جورجيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخب البرتغال أمام نظيره جورجيا بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "فيلتنيس أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

أهداف مباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

افتتح خفيتشا كفاراتسخيليا أول أهداف اللقاء لصالح جورجيا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ميكوتادزي إلى كفاراتسخيليا الذي سدد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل جيورج ميكوتادزي، الهدف الثاني لصالح جورجيا في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، نفذها ميكوتادزي بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس دييجو كوستا.