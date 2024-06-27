نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة تركيا والتشيك في أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب تركيا على نظيره التشيك بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد فولكسبارك منذ قليل ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.

ملخص أهداف مباراة تركيا والتشيك

وسجل هاكان تشالهان اوجلو في الدقيقة 50 صنع يوكسك وعادل توماس سوسيك النتيجة للتشيك في الدقيقة 65 صنعه له روبن هراناك.

وأحرز جينك توسون الهدف الثاني لتركيا في الدقيقة 90 بتمريرة لكوكسو وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب مجموعة تركيا والتشيك

1- البرتغال 6 نقاط

2- تركيا 6 نقاط

3- جورجيا 4 نقاط

4- التشيك نقطة