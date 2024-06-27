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أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمد الشرقاوي الناقد الرياضي إدارة نادي الزمالك بسبب عدم تنفيذ طلبات النادي الأربعة حتى الآن.

محمد الشرقاوي ينتقد إدارة الزمالك ويحذر من خوض مباراة مع سيراميكا

قال الشرقاوي في تصريحات برنامج "ملعب الشمس" مع عبد الناصر زيدان أنه في حال موافقة الإدارة على خوض مباراة مع سيراميكا كليوباترا فإن ذلك سيمثل خيانة كبيرة لعشاق النادي الأبيض.

أبرز الناقد الرياضي تعلقه وتعاطفه مع الجماهير كمشجع قبل أن يكون ناقدا رياضيا مشيرا إلى دعمهم للفريق بغض النظر عن وضعه الرياضي.

وفي ختام تصريحاته دعا الشرقاوي إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب إلى الثبات على موقفها وتحمل المسؤولية الكاملة لتحقيق مطالب النادي.