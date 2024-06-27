نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - وائل السيد يقترب من تولي فريق انبي للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علم "دوت الخليج الرياضي" من مصادر مطلعة وجود إتجاه قوي داخل إدارة نادي أنبي بإجراء التعاقد مع وائل السيد المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة لكرة القدمالنسائية، ليتولى وائل السيد الإدارة الفنية لفريق أنبي لكرة القدم النسائية، كما أكدت مصادرنا أنه سيتم الاعلان الرسمي خلال أيام.

و قد قرر مسئولو نادي أنبي المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في الموسم الجديد 2024-2025.

وكانت قد خاطبت إدارة نادي أنبي رسميًا مسئولو إتحاد كرة القدم برغبة النادي في المشاركة بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2024-2025.

خاص - وائل السيد يقترب من تولي فريق انبي للكرة النسائية

وجاء ذلك في إطار إستجابة الأندية المصرية لتعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد الأفريقي بضرورة وجود فريق لكرة القدم النسائية داخل الأندية كشرط للحصول على رخصة الأندية وإعتمادها من الكاف.

وبناءًا عليه قررت عدد من الأندية المصرية البدء في تكوين فرق أولى لكرة القدم النسائية للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، أندية الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والإسماعيلي ويأتي مؤخرًا نادي أنبي، وقد تشهد الأيام القادمة إعلان عدد أخر من الأندية المصرية المشاركة في الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

