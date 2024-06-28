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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، ضرورة وجود لوائح صارمة تحكم الدوريات العربية والعالمية في ظل الأزمات المتعلقة بفرض العقوبات على اللاعبين والأندية مشددا على أهمية تطبيق نظام قوي يتبعه الجميع في الموسم المقبل لضمان العدالة والشفافية.

عفت نصار يطالب بإصلاحات جذرية في لوائح اتحاد الكرة

وقال نصار في تصريحاته لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC،: "لا يهمني من يتواجد في اتحاد الكرة، الأهم هو تطبيق اللوائح على جميع الأندية بلا استثناء، خاصة في حالات الظروف القهرية. للأسف، نشهد فشلًا كبيرًا في كل شيء مع الاتحاد الحالي، ولم تحقق أي من المنتخبات الوطنية أي إنجاز، حتى في كرة القدم الشاطئية والصالات".

وأضاف: "هل اتحاد الكرة موجود لتحقيق أهداف معينة أم فقط لمجرد التواجد؟ البعض يلتزم الصمت ويفتخر بذلك بدلًا من حل المشاكل يجب أن يكون هناك تقليل لملف التأجيلات، خاصة مع رغبة الأندية في المشاركة في أكثر من بطولة، لكن ليس على حساب فرق الدوري المصري على سبيل المثال، فريق صنداونز لعب في الدوري الجنوب أفريقي بعد يومين من نهاية مشواره في الدوري الأفريقي".

وتابع: الظلم الذي تتعرض له الفرق التي تلعب في الرابعة عصرًا بسبب الأجواء الحارة، وانتقد عدم التحرك لحل مشاكل التحكيم رغم الشكاوى الكثيرة. كما أعرب عن احترامه لمجلس إدارة الزمالك، لكنه انتقد التراجع عن القرارات دون تحقيق أي مطالب، متسائلًا عن كيفية عودة الزمالك لخوض لقاءات سيراميكا في ظل عدم تنفيذ أي مطلب له.

واختتم نصار حديثه بتمني تضامن جميع الأندية مع الزمالك للحصول