نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن أبرز التطورات في تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع ألفونسو ديفيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وارتبط اسم ديفيز بالرحيل عن بايرن ميونخ ويعد ريال مدريد هو أبرز الأندية التي تخطط للتعاقد مع اللاعب كونها ترى بأنه هو المناسب لخطة الفريق في الموسم الجديد.

تطورات تعاقد ريال مدريد مع ديفيز

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن صفقة تعاقد ريال مدريد مع ديفيز سيتم تسريعها خلال الاسبوعين القادمين، من أجل التعجل في رؤية اللاعب بقميص الملكي.

وأوضحت التقارير أنه قد تم الاتفاق مع اللاعب على عقد لمدة 6 سنوات وبراتب 12 مليون يورو بالاضافة إلى المكافأت، وسيكون لديه 50% من حقوق الصور.

ولا يتبقى لإدارة نادي ريال مدريد مع إدارة البافاري سوى الاتفاق النهائي على قيمة الصفقة والتي من المنتظر أن تكلف خزينة الملكي نحو 40 مليون يورو بالاضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

