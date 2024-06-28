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أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على قرار الفارس الأبيض برحيل محمود علاء لاعب الفريق، والتي تم الإعلان عن هذا القرار منذ ساعات.

ميدو يكشف سبب رحيل محمود علاء عن الزمالك

واعلن مجلس إدارة نادي الزمالك منذ ساعات عن رحيل محمود علاء عن الفريق بنهاية الموسم الحالي في ظل نهاية عقده مع الفريق.

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج "الهدف" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد: "محمود علاء لم ينجح في أن يقفل على نفسه عقب العودة من الاعارة نهاية الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري".

وتابع ميدو: "محمود علاء كان واضح عدم استعداده للعودة مرة ثانية للعب أساسيا عقب العودة من الاعارة، وهذا ما عجل في اتخاذ هذا القرار".

وشدد ميدو: "من المهم أن يتواجد محمود علاء في فريق يساعده على المشاركة أساسيا لاستعادة مستواه خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "لقد ساعدت محمود علاء للانتقال إلى الزمالك عام 2017، وأقنعته بشدة احتياج الفريق إليه وأنه سيكون نجم في الزمالك".

