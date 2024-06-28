هل يخوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا؟

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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مشاركة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري.

موقف الزمالك من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا

وكشف ملعب الشمس عن مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك من المشاركة من مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وأضاف مراسل قناة الشمس، أن هناك نية من الزمالك لخوض مواجهة سيراميكا، بعد الحصول على وعود، بتنفيذ الطلبات الأربعة بعد انتهاء جلسة مجلس الإدارة.

واستطرد، أنه تم إصدار قرارا بدخول فريق الكرة معسكرا لمواجهة سيراميكا، بعد تنفيذ الوعود، مؤكدا أن الكفة ترجح إقامة اللقاء غدا.

واختتم، أن المباراة ستقام بعد ضمانات من المسؤولين بشأن تنفيذ قرار الزمالك لاستكمال مباريات الدوري المصري.

