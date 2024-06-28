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أحمد جودة - القاهرة - عاد فيل فودين إلى معسكر إنجلترا بعد ولادة طفله من أجل الاستعداد لمواجهة سلوفاكيا ضمن مباريات ثمن نهائي يورو 2024.

فيل فودين إلى معسكر إنجلترا بعد ظرف عائلي

وغادر فيل فودين من أجل ولادة طفله الثالث بعد تأهل إنجلترا لمراحل خروج المغلوب في بطولة كأس أوروبا 2024.

وشارك فودين، الذي خاض 37 مباراة دولية، أساسيًا في جميع مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات في البطولة، بما في ذلك التعادل مع سلوفينيا يوم الثلاثاء.

تلعب إنجلترا مع سلوفاكيا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 يوم الأحد في ملعب جيلسنكيرشن، ومن المفترض أن يشارك فودين في التدريبات اليوم الجمعة.