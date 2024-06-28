نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام صفقة النصر الجديدة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر السعودي لإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن النصر يستهدف التعاقد مع نجم قوي من داخل صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أشاد الجميع بإمكانياته.

النصر يراقب ديابي من أستون فيلا

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن النصر يستهدف التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ومن المتوقع أن يرحل السنغالي ساديو ماني، عن صفوف نادي النصر ولذلك تخطط إدارة الفريق في التعاقد مع ديابي ليكون خليفة له.

وشارك ديابي مع أستون فيلا في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي ساهم في 14 هدف وسجل ستة أهداف وصنع 8 آخرين لزملائه.

