تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، أيمن اشرف، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، أمير مدحت، أحمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.

