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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، في خطوة غريبة، تراجعه عن رحيل جواو فيليكس، وجواو كانسيلو، بعد الإعلان رسميًا عن مغادرتهما الفريق الكاتالوني.

أكد النادي عدم استمرار المدافع ماركوس ألونسو الذي تم التعاقد معه في عام 2022 من تشيلسي خلال الموسم المقبل.

بعد الإعلان الرسمي.. برشلونة يتراجع عن رحيل فيليكس وكانسيلو

وفي البداية، أعلن برشلونة أيضًا أن المدافع جواو كانسيلو، والمهاجم جواو فيليكس، لن يستمرا في الفريق خلال الموسم المقبل، لكن بعد دقائق قليلة حذف النادي هذه الرسائل من كل من وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي.

ولعب الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو مع الفريق الكاتالوني الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، وانتهت فترة إعارتهما رسميًا اليوم الأحد.

وسجل جواو فيليكس 10 أهداف في 44 مباراة بقميص برشلونة، بينما سجل جواو كانسيلو 4 أهداف في 42 مباراة في جميع المسابقات.