نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: كان الأفضل انسحاب الأبيض من الدوري.. ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن حسين لبيب رئيس النادي الأبيض، ورط نفسه في البيان الصادر عقب لقاء المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في معسكر مغلق لخوض لقاء الأهلي ولكن تم التراجع بعد ذلك.

وقال التابعي عبر بوكس تو بوكس: "كان الأفضل للزمالك الانسحاب تماما من الدوري، بدلا مما حدث والتراجع وخوض لقاء سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "هناك حالة غضب جماهيري عارم، ولأول مرة نشاهد جماهير الزمالك تقاطع المباريات بسبب مجلس الإدارة وليس بسبب اللاعبين".

وأكمل: "ناصر ماهر من افضل صفقات الزمالك وهو الصفقة الوحيدة المؤثرة بين كل صفقات الفريق الأبيض في شهر يناير الماضي".

وأتم: "تصوير قمر الدولة مع لاعب الأهلي إمام عاشور امر عادي ولا يجب تضخيمه".