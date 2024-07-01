نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يويفا يفتح تحقيقًا ضد بيلينجهام بعد احتفاله الجدلي أمام سلوفاكيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على التصرف الذي قام به جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، أثناء احتفاله بهدف التعادل لفريقه وانقاذه من الهزيمة أمام سلوفاكيا.

أول قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن واقعة بيلينجهام

وجاء في البيان: "سيجري مفتش الأخلاقيات والتأديب تحقيق تأديبي بشأن انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب منتخب انجلترا جود بيلنغهام في مواجهة منتخب سلوفاكيا".

وكان بيلينجهام قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X: "الحركة كانت مزحة ذاتية تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين في المباراة ولا شيء سوى احترام الطريقة التي لعب بها منتخب سلوفاكيا".

وفاز منتخب الأسود الثلاثة على نظيره السلوفاكي بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من جود بيلينجهام صنع جويهي وهاري كين صنعه له ايفان توني ليساهموا بتاهله لمواجهة سويسرا يوم 6 يوليو.