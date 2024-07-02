نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يوضح موقفه من شكوي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، إنه لا يوجد لديه مشكلة فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضده.

وأوضح سويلم في تصريحاته مع الإعلامي مجدي عبد الغني أن الزمالك شعر بأنه تجاوز من قبله، معتذرًا عن أي انطباع غير مقصود.

وأضاف: "اعتذاري ليس بسبب الخوف، ولكن بسبب احترامي لكيان نادي الزمالك، ولم أقصد التقليل من قيمته."

وأكمل: "طريقة كتابة شكوى الزمالك كانت محترمة، على عكس بيان بيراميدز، وأنا لا أمانع في شطب عضويتي من النادي."

وتابع: "الزمالك اتبع نهجًا محترمًا في شكواه، ولا يوجد لدي مشكلة أو قلق بشأن الشكوى أو التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، كوني عضوًا في مجلس النواب، سأطلب موافقة البرلمان على رفع الحصانة للخضوع للتحقيق في الشكوى المقدمة ضدي."

واختتم: "كان من الضروري تشكيل لجنة من استاد الإسكندرية لمعرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي وحدوث الحريق، ولجنة المسابقات تعمل بشكل عادل وتسعى لتطبيق العدالة بين جميع الأندية بنفس القدر."