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أحمد جودة - القاهرة - قال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن مشجعي المنتخب بحاجة إلى تذكر ما حدث بالفعل عندما تنافس منتخب "الأسود" الثلاثة في البطولات في الماضي وأن يكونوا إيجابيين بشأن ما يمكن تحقيقه في بطولة كأس أمم أوروبا.

مدرب منتخب إنجلترا: كنا متوسطين في بطولة أوروبا والمونديال

ويدرك جاريث ساوثجيت أكثر من معظم الناس كيف يمكن للحظة واحدة مميزة أن تشعل فتيل الأزمة في إنجلترا في البطولات الكبيرة.

ويعتقد ساوثجيت أن هدف جود بيلينجهام الرائع لمساعدة إنجلترا في الفوز على سلوفاكيا سيشهد تكرار التاريخ، ففي عام 1990 ألهمت تسديدة ديفيد بلات إنجلترا للفوز على بلجيكا والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم آنذاك في إيطاليا.

في حين أشعل تألق بول جاسكوين أمام إسكتلندا في ستاد ويمبلي شرارة إنطلاقة إنجلترا نحو الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم أوروبا سنة 1996، وكان الهدفان بمثابة إنطلاقة قوية لمنتخب إنجلترا في البطولة.

ويمكن قول نفس الشيء عن هدف بيلينجهام الرائع في شباك سلوفاكيا مساء أول أمس، فقد دفع تألق بيلينجهام المباراة إلى الوقت الإضافي، قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز برأسية لينقذ وظيفة مدرب المنتخب الإنجليزي ويحافظ على آمال إنجلترا في الفوز بلقب أمم أوروبا 2024.

وكان ساوثجيت موجودا على أرض الملعب في ذلك اليوم، وقال: "الآن، بعد مرور 30 عاما، ينظر الجميع إلى بطولة أوروبا 1996 التي شاركت فيها، بطريقة مختلفة عما كانت عليه في ذلك الوقت".

وأضاف: "قدمنا أداءا متوسطا للغاية ضد سويسرا، وكان الأمر نفسه ضد إسكتلندا، أهدرت إسكتلندا ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 1-0، وكان ينبغي لإسبانيا أن تفوز علينا في مباراة إنتهت بالتعادل 0-0، وكان عام 1990 مشابها أيضا، لذا فإنك تمر بهذه اللحظات في البطولات".

مضيفا: "نعلم أنه كان ينبغي لنا أن نكون أفضل مما كنا عليه، ولكنني أقول إننا إنتهينا إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في مراكز مهمة ويحاولون حل المشكلات، ولكن الأمر الأبرز هو الطريقة التي يتعامل بها اللاعبون مع الأمر".

وتابع: "يمكنك رؤية اللاعبين الذين شاركوا، وكذلك اللاعبين الذين خرجوا من الملعب والطريقة التي دافعوا بها عن الفريق، لا أستطيع أن أتحدث بما فيه الكفاية عنهم جميعا".

وواصل: "عندما تفوز مع وجود جميع اللاعبين المتميزين على أرض الملعب، فهذا شيء، ولكن عندما تفوز مع جميع اللاعبين الذين شاركوا في لحظة حاسمة، فهذا لا يبني نصف الروح في المجموعة".

ومن بين اللاعبين الذين أثاروا الإعجاب في المباراة كبديل نجم تشيلسي كول بالمر، ويضع هذا المهاجم الواعد الضغوط على ساوثجيت ليبدأ به في مباراة الدور ربع النهائي أمام سويسرا يوم السبت.

ويعترف مدرب منتخب "الأسود" الثلاثة نفسه بأن بالمر هو الشخص المتمرد الذي يمكنه مساعدة منتخب إنجلترا على تحقيق المجد في بطولة أوروبا، وقال: "إنه يتمتع بأسلوب غير مقيد، إنه قادر على إخراج المنافسين عن توازنهم، كما أنه قادر على فتح الأمور، وبالطبع عندما تدخل الملعب في الوقت الذي يكون فيه المنافسون منهكين، فإن الصورة تكون مختلفة، لذا فإن العمل الذي يقوم به اللاعبون في البداية مهم أيضا".

وسيسمح جاريث ساوثجيت للاعبي المنتخب بأخذ قسط من الراحة جسديا وعاطفيا، قبل التحدي الحالي، وإعترف ساوثجيت حتى بأن الرحلة المضطربة التي خاضتها إنجلترا جعلته ينسى جدول المباريات المقبل.

وأضاف: "أتعلمون ماذا، لا أستطيع حتى أن أتذكر الجدول! لدينا خطة جاهزة، علينا أن ننظر في ذلك، الوقت الإضافي وكل شيء آخر، لكنني لا أعتقد أن الكثير منهم سيفعلون الكثير خلال اليومين المقبلين".

وأتم: "الإنتعاش سيكون كافيا، لكن الشيء الجيد هو أن لدينا الوقت".

