نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال "دقائق" من مباراة بيراميدز وسموحة اليوم بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء استكمال الدقائق المتبقية من لقاء بيراميدز وسموحة وتحديدًا من الدقيقة 49، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وقررت رابطة الأندية، استكمال ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

بيراميدز يعترض على قرار رابطة الأندية

أعترض نادي بيراميدز في بيان رسمي على قرار رابطة الأندية المصرية، باستكمال الدقائق المتبقية من مباراته أمام سموحة اليوم الثلاثاء، بنفس التبديلات والتغيرات.

ورد نادي بيراميدز في بيان رسمي على قرار رابطة الأندية وأكد أنه يحتفظ بحقه كاملا، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ذلك القرار.

وكان نادي بيراميدز يطالب حسب لوائح البطولة احتسابه الفائز، لذلك قرر الفريق تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الفيدرالية، بسبب مخالفتهم لوائح الدوري وعدم تطبيق العدالة الناجزة والتي توجب منح بيراميدز نقاط المباراة كاملة.

وكانت مباراة بيراميدز وسموحة في الجولة الـ 28 التي كان يوم الجمعة الماضي، ألغيُت بقرار من حكم اللقاء بسبب حريق في أحد غرف المدرجات الداخلية.

وكشفت الرابطة، أن مباراة بيراميدز وسموحة ستستكمل باقي وقتها منذ الدقيقة 49 بنفس اللاعبين وظروفها التي كانت عليها، وكانت المباراة قد تم إيقافها والنتيجة بين الفريقين التعادل الإيجابي (1-1)، وشهد اللقاء أيضًا حالة طرد لحارس سموحة الهاني سليمان.

