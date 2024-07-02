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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة منتخب تركيا والنمسا اليوم في اليورو 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب تركيا والنمسا اليوم في اليورو 2024.. يستعد عشاق كرة القدم مساء اليوم، الثلاثاء الثاني من يوليو 2024، لمشاهدة مُباراة قوية تجمع بين منتخبي تركيا والنمسا، في إطار دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024، التي تقام حاليًا في ألمانيا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تركيا والنمسا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مُباراة نارية مرتقبة بين تركيا والنمسا في دور الـ16 من بطولة يورو 2024

يدخل المنتخبان المُباراة بمعنويات عالية بعد تقديمهما عروضًا قوية في دور المجموعات، حيث احتلت تركيا وصافة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما تصدرت النمسا المجموعة الرابعة بنفس الرصيد.

وتُعد هذه المُباراة بمثابة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين للتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، حيث سيلتقي الفائز منهما مع الفائز من مُباراة هولندا ورومانيا.

وتشهد المُباراة صراعًا قويًا بين نجمي المنتخبين، بورك يلماظ مهاجم تركيا، ودافيد ألابا مدافع النمسا، اللذان يسعيان لقيادة منتخبيهما لتحقيق الفوز.

وتُتوقع مُباراة مثيرة مليئة بالندية والإثارة، نظرًا لتقارب مستوى المنتخبين وتصميمهما على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة تركيا والنمسا



ستُقام مُباراة تركيا ضد النمسا مساء اليوم، الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُلعب المُباراة على ملعب "ريد بول آرينا" في مدينة لايبزيغ الألمانية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا والنمسا في يورو 2024

تبث شبكة beIN Sports القطرية المباراة المرتقبة بين منتخبي تركيا والنمسا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، وذلك عبر باقة قنواتها beIN Sports HD 2 Max.

وتمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعلها الخيار الوحيد لمشاهدة المباراة بشكل قانوني.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 2 Max 11054 نايل سات beIN Sports HD 2 Max 12054 عرب سات

تشكيلة المنتخبين المتوقعة في مباراة تركيا والنمسا



منتخب تركيا (4-2-3-1):

حارس المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فيردي كادي أوغلو، عبد الكريم بردكجي، مريح ديميرال، ميرت مولدور

خط الوسط: أوكاي يوكوشلو، إسماعيل يوكسيك

خط الهجوم: كينان يلديز، أردا غولر، عرفان تشان قهوجي

المهاجم: باريخ يلميز



منتخب النمسا (4-2-3-1):

حارس المرمى: باتريك بينتز

خط الدفاع: فيليب مواني، فيليب لينهارت، كيفن دانسو، ستيفان بوش

خط الوسط: فلوريان غريليتش، نيكولاس سايفالد

خط الهجوم: مارسيل سابيتسير، كريستوف باومغارتنر، رومانو شميد

المهاجم: ماركو أرناوتوفيتش

مشوار تأهل تركيا والنمسا لدور ال 16 يورو 2024



وفيما يخص مشوار تأهل تركيا والنمسا لدور ال 16 يورو 2024، فقد نجح منتخب النمسا في تقديم أداءًا مبهرًا في دور مجموعات في بطولة يورو 2024، وذلك بعدما تصدر مجموعته التي ضمت عمالقة المنتخبات وهم فرنسا وهولندا وبولندا، ونجح المنتخب النمساوي في الفوز على منتخبي بولندا وهولند، فيما تلقى الهزيمة الوحيدة على يد الديوك الفرنسية.

بينما تأهل منتخب تركيا إلى دور 16 يورو 2024، بعدما خطف بطاقة الوصافة في المجموعة السادسة والتي ضمت البرتغال وجورجيا والتشيك، وتمكن من الفوز على المنتخب الجورجي، قبل الهزيمة على يد منتخب البرتغال بثلاثية دون رد، ومن ثم الفوز مجددًا في الجولة الأخيرة على المنتخب التشيكي.