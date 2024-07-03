جوش سارجنت بعد توديع أمريكا الكوبا: أنا مصدوم

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أحمد جودة - القاهرة -

اعترف جوش سارجنت، لاعب المنتخب الأمريكي، بأنه "شعر بالصدمة والانزعاج والإحباط" بسبب خروج فريقه من دور المجموعات ببطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، التي تستضيفها بلاده حاليا، ما جعل "من السهل قول أشياء سلبية" عن الفريق.

لاعب أمريكا بعد توديع الكوبا: أنا مصدوم

بدا المهاجم، الذي تم إحضاره من مقاعد البدلاء للعب آخر 25 دقيقة من المباراة التي خسرها المنتخب الأمريكي (0-1) أمام نظيره الأوروجواياني الليلة الماضية في كانساس سيتي، بحالة يائسة عندما تحدث لوسائل الإعلام بعد وداع المسابقة، لكنه شدد على أن وحدة الفريق أصبحت الآن أساسية للتحرك إلى الأمام.

وشارك سارجنت في مباراتين كبديل خلال البطولة، وسط شكوك بعدم جاهزيته بعد تعرضه لإصابة متكررة في كاحل القدم مع فريق نورويتش سيتي الإنجليزي خلال الموسم المنصرم، حيث تعافى قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

وقال سارجنت (24 عاما): "نعم، بالطبع أنا مصدوم. لدينا فريق يجب أن يتجاوز بالتأكيد مراحل المجموعات، لذلك نحن جميعا نشعر بالاستياء من ذلك".

وأضاف اللاعب الأمريكي في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الإلكتروني لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية "من الصعب حقا التعبير عن ذلك بالكلمات في الوقت الحالي، بالطبع الجميع محبط ويشعر بخيبة الأمل".

وأوضح سارجنت: "منتخب أوروجواي فريق جيد حقا. لسوء الحظ، لم نقم بما يكفي لكسر حواجزهم وتسجيل هدف".

وتابع: "أعتقد أنه كفريق وكطاقم تدريبي، سيتعين على الجميع الاجتماع معا وحل هذا الأمر لأنه غير مقبول أن يحدث ذلك في ظل القدرات الحالية التي يتمتع بها الفريق. إنني لا أحاول إلقاء اللوم على أي شخص، لقد فعلنا ذلك بأنفسنا ويجب أن يكون الأمر أفضل"

وأشار سارجنت "الآن سنذهب كل واحد منا في طريقه المنفصل. الكثير منا لديه بضعة أسابيع لقضاء العطلة قبل أن نعود لأنديتنا، سنجتمع مع عائلاتنا، ونحاول صرف أذهاننا عن تلك الأمور وإعادة ضبطها لأنك بحاجة للاستعداد والعودة مجددا في الموسم المقبل".

واختتم نجم منتخب الولايات المتحدة حديثه قائلا: "سيستغرق الأمر بضعة أيام ولكنك ستمضي قدما في النهاية".

وكان المنتخب الأمريكي ودع كوبا أمريكا 2024 بعدما حل ثالثا في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في البطولة، حيث تغلب على بوليفيا، قبل أن يخسر أمام بنما وأوروجواي.

ويستعد منتخب الولايات المتحدة لخوض غمار نهائيات كأس العالم عام 2026، التي يستضيفها على ملاعبه رفقة المكسيك وكندا.