نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة والقنوات الناقلة

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفًا واستقبلت شباكهم 20.

