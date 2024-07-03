نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 29 الدوري العام. وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي. خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج. خط الهجوم: چون ايبوكا. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.