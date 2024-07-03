الرياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 29 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:


محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء  - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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