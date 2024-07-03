سيراميكا كليوباترا يحسم مواجهة الإسماعيلي بهدف أحمد ياسر ريان

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز على ضيفه الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة المحلي.

سيراميكا كليوباترا يحسم مواجهة الإسماعيلي

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال اللقاء عند الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي حكم اللقاء بعد تدخل كمال السيد حارس مرمى الدراويش على أحمد ياسر ريان مما منعه من الحصول على الكرة.

وتم احتساب ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفار، بعدما كان قرار الحكم باستمرار المباراة.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا أفضل من الإسماعيلي نسبيًا، كان هو صاحب الفرص الأخطر خلال المباراة، رغم تقاربهم في المستوى من حيث الاستحواذ والأداء كمجمل خلال المباراة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 40 محتلا بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام، بينما يظل الدراويش في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.