نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يبدأ تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته في الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق حضور جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، حيث ركز الجهاز الفني على تعزيز اللياقة البدنية وتحسين التكتيكات الدفاعية والهجومية.

قام المدير الفني بوضع خطة لعب تتناسب مع قوة الفريق المنافس بهدف تحقيق الفوز وضمان نقاط المباراة.

وتأتي هذه المباراة في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى المصري لتعزيز موقعه في المربع الذهبي بجدول الترتيب، في حين يسعى بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة المصري ضد بلدية المحلة

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق بلدية المحلة في لقاء حاسم يقام في الرابعة عصر الأحد المقبل، الموافق السابع من يوليو، على ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بلدية المحلة

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى وسجل لاعبو المصري 37 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا آخر.