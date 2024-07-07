نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أزمات كبرى تواجه فليك مع برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الكثير من الأزمات التي ستواجه الألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال بداية الموسم المقبل.

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية، أن أزمة الوسط مستمرة في برشلونة وفليك سيجد الكثير من المشاكل في أول فترته مع الفريق الكتالوني.

وأضاف فريق برشلونة يعاني من 4 إصابات على مستوي خط الوسط، حيث أن جافي مصاب ولم تتضح حتي الآن موعد عودته.

وأكمل:"بيدري كذلك الذي تعرض لإصابة قوية مع منتخب إسبانيا، حيث يعاني من التواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى.

وتابع:" الهولندي فرينكي دي يونج مصاب هو الآخر ووضعه مجهول حتي الآن".

وأختتم قائلًا:" بالإضافة إلى جافي وبيدري ودي يونج، فأن فيرمين لوبيز سيذهب إلى دورة الألعاب الأولمبية رفقة المنتخب الإسباني ".