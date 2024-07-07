النني يصل معسكر المنتخب الأولمبي.. وهكذا استقبله ميكالي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - وصل عصر اليوم الأحد، النجم الدولى محمد النني إلى معسكر المنتخب الأولمبي تمهيدًا للمشاركة معه ضمن قائمة الكبار فى أولمبياد باريس 2024.

النني يصل إلى معسكر المنتخب الأوليمبي وميكالى يستقبله بحفاوة

ينتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

ولاقى النني استقبال حافل من الجهاز الفني بقيادة ميكالى ومحمود حرب المدير الاداري وتياجو المدرب العام وعادل مصطفى المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم.

وحرص محمود حرب على إنهاء كافة تسكين النجم الدولى الكبير وسط اهتمام كبير من الجمهور ورواد الفندق الذى تقيم به بعثة المنتخب للحصول على قسط من الراحة قبل خاصه أول مران مع المنتخب.