نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يدافع عن أحمد دياب وأحمد شوبير في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي مودرن سبورت، الناشط في الدوري المصري الممتاز، الرد على الاتهامات المستمرة لها من قبل الجمهور والصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتسبب في وفاة لاعب وسط الفريق أحمد رفعت بعد وضعه تحت ضغوطات نفسية وعصبية على مدار الـ 6 أشهر الماضية، لم يتحملها قلبه المصاب ليُفارق الحياة إثر أزمة مفاجئة فجر أول أمس السبت.

ووجهّت اتهامات صريحة إلى الرئيس السابق لنادي مودرن فيوتشر (مودرن سبورت حاليًا)، أحمد دياب الرئيس الحالي لرابطة الدوري المصري، ونائبه في رئاسة النادي أحمد شوبير، بالمتاجرة باللاعب عن طريق نقله إلى نادي الوحدة الإماراتي عام 2023 بأوراق مزورة، ترتب عليها تعرض اللاعب للحبس بقرار من القوات المسلحة المصرية عند عودته من رحلة الاحتراف القصيرة.

واتهم شقيق أحمد رفعت (محمد) أحمد دياب بشكل علني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في قناة MBC مصر 2، قائلًا "لن أقول ماذا حدث، اسألوا أحمد دياب ماذا حدث لأحمد رفعت بسببه".

وعلى الفور أدرج نادي مودرن سبورت ردًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قال فيه "نادي مودرن سبورت يؤكد أن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يُعبر عن الحقيقة، وأن أحمد رفعت لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية".

وكان اللاعب المتوفي عن عمر ناهز الـ 31 عامًا، أكد خلال لقاءه مع نفس الإعلامي (إبراهيم فايق) قبل عدة أيام من وفاته أنه تعرض لضغوطات نفسية غير عادية خلال الفترة الماضية "لا يتحملها بشر"، وحيثيات القضية يعلم بها جميع أفراد الفريق والجهاز الفني، كذا وكيل أعماله نادر شوقي ومحاميه الشخصي محمد رشوان، إلا أنه فضل تأجيل البوح بما واجهه للوقت المناسب - حسب ما قاله لإبراهيم فايق- غير أن القدر لم يمهله المزيد من الوقت لتوضيح الحقيقة كاملة.

أضاف بيان نادي مودرن سبورت المتناقض مع الحديث السابق للاعب "أحمد رفعت كان من المواهب المتميزة في ملاعب كرة القدم المصرية ويشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف، وقد تم الاهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور على أكمل وجه".

ختم البيان الذي قوبل بعاصفة من السخرية والانتقادات من قبل الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي، كونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس الإدارة".

جدير بالذكر مشاركة أحمد رفعت مع منتخب مصر الأول في كأس العرب 2021، وتسجيله لأجمل أهداف مصر في البطولة أمام السودان خلال دور المجموعات.