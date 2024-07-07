نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيبا بين العودة لريال مدريد والالتحاق ببنزيما في الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمة إمكانية لعودة حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاغا إلى ريال مدريد، لتعويض رحيل محتمل للأوكراني أندري لونين. لكن كيبا تلقى عرضًا مغريًا من نادي الاتحاد السعودي، كما أوردت صحيفة "ماركا".

وأشارت إلى أن البلجيكي تيبو كورتوا سيبدأ الموسم المقبل بوصفه الحارس الأساسي للنادي الأبيض، فيما أن لونين لم يردّ بعد على عرض لتجديد عقده، الذي ينتهي عام 2025.

وهنا يدخل كيبا في المعادلة، إذ أن عقده مع تشيلسي ينتهي عام 2025، ولعب الموسم الماضي في ريال مدريد مُعارًا من النادي الإنجليزي، بعد إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

ثمة شكوك في النادي الأبيض بشأن استمرارية لونين، ممّا يدفعه إلى البحث عن بديل، قد يكون كيبا، الذي لن يتردد تشيلسي في "تسهيل رحيله".

"عرض يصعب رفضه من الاتحاد"



"ماركا" ذكرت أن كيبا تلقى "عرضًا مهمًا من الاتحاد السعودي، يصعب رفضه". وأضافت أنه "طلب بعض الوقت قبل اتخاذ قرار" في هذا الصدد.

ولفتت الصحيفة إلى أن عروض الأندية السعودية ليست مفتوحة، إذ تنتهي في موعد محدّد. وتابعت أن نادي النجم الفرنسي كريم بنزيما "يتطلّع إلى تشكيل فريق تنافسي، قادر على منافسة الهلال على الدوري السعودي، التي أحرزه عام 2023".

وزادت أن "كيبا يدرس الوضع والاقتراحات وما تلقاه من الاتحاد"، لا سيّما ما يتعلّق بما سيحدثه الانتقال إلى الدوري السعودي من تغيير في حياته.

واعتبرت أن مركز حارس المرمى هو "أحد أولويات" نادي الاتحاد، كما أن "اسم كيبا هو أحد الأولويات التي وضعتها الإدارة الرياضية للنادي، الذي سيبقى معتمدًا على بنزيما".