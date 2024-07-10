نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: عدم مغادرة إبراهيم عادل لمعسكر المنتخب الأولمبي قرار سليم.. ولا يجب أن يتم السماح بوجود استثناءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عدم الموافقة على خروج إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباراة فريقه أمام المارد الأحمر، هو قرار سليم.

ضياء السيد يعلق على قرار مغادرة إبراهيم عادل معسكر المنتخب

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عدم مغادرة إبراهيم عادل لمعسكر المنتخب الأولمبي قرار سليم".

وتابع: "لا يجب أن يتم السماح بوجود استثناءات في المنتخب الأولمبي، لأنه حال حدوث ذلك، جميع الأندية ستطالب بذلك أيضًا".

وأضاف: "لا يجب السماح بمغادرة اللاعب إبراهيم عادل لمعسكر المنتخب الأولمبي، أو كان يتم تأخير بداية معسكر منتخب مصر الأولمبي لما بعد مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأردف: "على روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي إدارة هذا الأمر بنفسه، وليس محمد بركات، المشرف على المنتخب، فالمدرب هو المسئول عن لاعبيه".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تنتهي الكرة المصرية من مرحلة الجلسات الفردية، وأن تكون هناك لوائح واضحة يعمل من خلالها مسئولو الكرة المصرية".