الصفقة الأضخم في فولهام.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع جواو بالينيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا لاعب نادي فولهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز صفوف العملاق البافاري قبل الموسم الجديد.

ويسعى نادي بايرن ميونخ الألماني لتعزيز مراكز الفريق من أجل المنافسة على لقب الدوري من جديد بعدما هيمن عليه لسنوات وفشل في الوصول لمنصة التتويج العام الماضي.

بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع جواو بالينيا

نشر نادي بايرن ميونخ بيان رسمي، أعلن من خلاله تعاقده مع البرتغالي بالينيا بعقد لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2028.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة النادي الألماني في تصريحات للموقع الرسمي: “بايرن ميونخ كان مهتمًا بشدة بالتعاقد مع جواو بالينيا حتى الصيف الماضي، وكان من المهم ألا نفقد الاتصال أبدًا”.

وأضاف في حديثه: “أراد جواو القدوم إلى بايرن ميونخ، ونحن بحاجة إلى لاعبين مثله، إنه مهم لبناء مستقبلنا، وأظهر مرة أخرى نقاط قوته في بطولة أوروبا وسيقدم لنا الكثير من الخبرة”.

وأختتم: “اللاعب سبق له اللعب في بطولة أوروبا وكأس العالم، وخاض نحو 300 مباراة في الدوري البرتغالي والإنجليزي، الأمر الذي سيمنحنا استقرارًا أكبر في خط الوسط”.

الصفقة الأضخم في فولهام.. ماذا قال النادي؟

وتعد هذه الصفقة تاريخية، حيث قال نادي فولهام الإنجليزي في بيان رسمي، إن صفقة انتقال بالينيا إلى بايرن ميونخ تعد العرض الأكبر على الإطلاق الذي تلقاه النادي في لاعب عبر التاريخ.

في حين عبر اللاعب عن سعادته بتلك الخطوة قائلًا: “هذا أحد أسعد أيام حياتي، ألعب الآن مع أحد أفضل الأندية في أوروبا، إنه حلم تحقق بالنسبة لي، وأنا فخور جدًا بذلك”.

وأضاف: “أتطلع إلى الأجواء والجماهير في أليانز أرينا، وأريد الاستمتاع بالنجاح مع بايرن والفوز بالألقاب، وسأبذل قصارى جهدي”.