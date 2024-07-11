نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت نظيره المقاولون العرب بالجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.