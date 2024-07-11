نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على منافسي الزمالك والمصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث قرعة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أعلنت عن طريق فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلي الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعفى الكاف، فريقي الزمالك والمصري من خوض البطولة من الدور التمهيدي الأول من البطولة.

- منافسي الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وأسفرت قرعة الكاف عن مواجهة النادي

المصري للفائز من مباراة كيتارا الأوغندي والممثل الثاني من ليبيا في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

بينما سيواجه الزمالك الفائز من الشرطة الكيني والبن الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية

- القنوات الناقلة لمباريات الكونفدرالية

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري لأحداث ومباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.