نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنة عليوة توجه الشكر لـ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت جنة عليوة، لاعبة منتخب الدراجات، شكرها للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعد بيان الوزارة بشأن لاعبة الدراجات شهد سعيد ومشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، قالت جنة عليوة: "أتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس على الدعم الكامل، وهذا ليس بغريب على المسؤولين في مصر."

وأضافت: "لدي ثقة عمياء في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، وسننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، ولكني أكرر بأن شهد تعمدت إيذائي."

وأثار خبر موافقة اتحاد الدراجات على مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 الجدل في الوسط الرياضي المصري، على خلفية واقعة اصطدامها عمدًا بدراجة جنة عليوة، مما أدى إلى سقوط الأخيرة أرضًا خلال سباق الجمهورية في أبريل الماضي.

نتج عن الحادث فقدان جنة للذاكرة مؤقتًا وإصابات متنوعة، أكبرها في الكتف. وأثبتت التحقيقات أن اصطدام شهد بجنة كان متعمدًا، مما أدى إلى إيقاف شهد لمدة عام عن المشاركة في السباقات المحلية وتغريمها ماليًا.